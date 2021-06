Ravezzani: “Conte? Addio all’Inter atto di codardia, non gli farà bene”

Fabio Ravezzani è tornato sull'addio di Conte all'Inter in seguito all'intervista dell'ex allenatore nerazzurro alla Gazzetta dello Sport

"E' un uomo terrorizzato dall'insuccesso e poi prende queste decisioni. E' sempre all'inseguimento della figura del vincente a tutti i costi, ai limiti dell'autolesionismo. Con tutte le squadre che ha portato alla vittoria è arrivato a chiudere in questa maniera. Ha sempre paura che non si possa vincere. E' stato un atto di codardia, opportunismo e ossessione della vittoria. Non credo che gli farà bene. Mollare tutto anche quando devi stringere i denti non lo farà tanto benvolere dai grandi club".