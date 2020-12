“Conte ha fatto un discorso ragionevole e in gran parte condivisibile. Ma tirare in ballo il Covid per giustificare l’eliminazione in Champions, quello no. Non è tollerabile”. Questa la breve e concisa analisi di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, sulle dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani tra Cagliari e Inter (rileggile qui).