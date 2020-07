“Inter e Juve possono essere valutate per la partita, non ancora per la stagione. Questo finale vorticoso fa passare Sarri e Conte per imbecilli il mercoledì e geni la domenica. Aspettiamo le Coppe per giudicare. Di certo finora sono stati entrambi sotto le attese”. Questo il commento sul proprio profilo Twitter di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito al momento di Inter e Juventus.