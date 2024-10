Intervenuto su Twitter, Fabio Ravezzani ha commentato così il mancato cartellino rosso a Cristante per il fallo su Thuram

Ha fatto molto discutere e destato grande scalpore il mancato intervento dell'arbitro e del VAR in merito al fallo di Cristante su Thuram che era lanciato verso la porta della Roma.

"Non concordo con Rocchi. Se ritiene che per concedere un rigore, cioè un provvedimento decisivo, occorre un fallo <serio> quindi molto evidente, lo stesso parametro va applicato per l’espulsione. L’intervento di Reijnders era praticamente nullo. Al contrario di Cristante".