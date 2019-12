Ravezzani: “Designare il fratello del dirigente dei rivali è un errore. E questo parrà…”

Oggi Inter-Genoa sarà arbitrata da Luca Pairetto, fratello di Alberto, dirigente della Juventus, rivale dei nerazzurri nella lotta scudetto. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così la scelta di designare proprio quest’arbitro: “Per chi finge di non aver capito o proprio non ci arriva: designare un arbitro fratello del dirigente della squadra rivale per la lotta allo scudetto è un errore, comunque dirigerà l’incontro. E alla squadra rivale parrà una provocazione gratuita. Vale anche a parti invertite”.