Ravezzani: “Futuro Inter, mi aspetto colpi di scena. Zhang, impero di carta. E’ un tizio…”

"Zhang ha visto crollare il suo impero. Prima tutti parlavano della potenza di Suning, in realtà si è rivelato un castello di carta. Lui, però, ha continuato a fare lo splendido. Ora, invece, è inseguito dai creditori che vogliono portargli via uno stipendio che lui non si è fatto dare dall'Inter in qualità di presidente. La storia della firma falsa è l'ultima frontiera del verosimile. Quindi, chi vuole l'Inter dovrà capire che qui non abbiamo a che fare con un tizio che non è lo stesso interlocutore che era Moratti. Mi aspetto colpi di scena da questo punto di vista".