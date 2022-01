Ravezzani: “Gosens colpo di mercato a livello di Hakimi, per giunta pagato meno”

Il direttore di TeleLombardia elogia l'operato della dirigenza interista, che negli ultimi giorni ha messo le mani sul tedesco

L'Inter è sempre più vicina a Robin Gosens, esterno sinistro in arrivo dall'Atalanta e destinato a raccogliere il testimone di Ivan Perisic. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, elogia l'operato della dirigenza interista: "Comunque Gosens, se non ha problemi fisici, è un colpo di mercato a livello dì Hakimi, per giunta pagato molto meno e con ingaggio più basso".