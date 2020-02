Sconfitta in Coppa Italia per l’Inter che perde la semifinale d’andata col Napoli 1-0. Questo il commento del direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani:

Inter davvero brutta. Un paio di palle gol in tutta la partita: troppo poco. Deludono Sensi e Barella. Poco incisivo Lautaro. Eriksen entra tardi, ma non combina molto. In generale, i nerazzurri non stanno attraversando un gran periodo malgrado il derby.