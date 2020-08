Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato la sfuriata di Antonio Conte: “Funziona così. L’Inter prende Conte perché ritiene di avere una squadra più forte del quarto posto e subito fuori in Champions. Conte pretende un mercato molto oneroso e lo ottiene. Esce subito in Champions, perde la C Italia e arriva 2ndo. Subito dopo spara su tutti i dirigenti”.