Ravezzani: “Inter, Dzeko non si può paragonare a Lukaku. Sanchez ex giocatore”

Le dichiarazioni del noto giornalista sul pareggio dei nerazzurri in Champions e sulla rosa di Inzaghi in particolare

A TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato così del momento dell’Inter dopo il pareggio di ieri in Champions League contro lo Shakhtar: “Va fatto un ragionamento sulla qualità degli interpreti. Un conto infatti è avere Lukaku e Lautaro Martinez che per me era la miglior coppia gol d’Europa. Quando va male uno nel peggiore delle ipotesi va bene l’altro e questo vuol dire tanto per una squadra. Dzeko ha l’età che ha, è un bravissimo interprete ma non possiamo paragonare il suo peso offensivo con quello che aveva Lukaku. Altro problema è il centrocampo: tu hai preso Calhanoglu e poi lo metti in panchina, inserendo Vecino che è la riserva della riserva. L'Inter si è presentata lo scorso anno con Eriksen, Lukaku e Hakimi e quest’anno lo ha fatto con Vecino, Dzeko e Dumfries. Poi né Correa né Sanchez sono entrati bene, per me il cileno è un ex giocatore ormai. L’Inter ha disinvestito e il disinvestimento lo vedi subito in Europa”.