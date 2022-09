Ravezzani: “Inter, fine del mercato è anche fine di un disagio per l’ambiente”

"L’incertezza Inter su Gosens e Skriniar potenzialmente cedibile per oltre due mesi non hanno fatto certamente bene al clima interno della squadra. La fine del mercato, oggi alle 20, rappresenta anche la fine di un disagio grosso per l’ambiente". Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito alla situazione societaria dell'Inter, che inevitabilmente si riflette anche sul mercato.