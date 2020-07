Il giornalista Fabio Ravezzani ha detto la sua su Twitter criticando la programmazione della Serie A, in riferimento alle partite dell’Inter. La squadra nerazzurra, che ha vinto a Ferrara per 4-0, tornerà in campo domenica all’Olimpico di Roma: “Non ha alcun senso che l’Inter finisca di giocare poco prima di mezzanotte a Ferrara per poi tornare in campo domenica sera a Roma. La squadra dormirà in hotel per non rientrare alle 4 del mattino, ma tutto questo è folle“.