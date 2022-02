Ravezzani: “Inter-Milan decisa da due errori clamorosi per parte: eccoli”

Il commento del direttore di TeleLombardia sull'esito finale del derby di Milano tra Inter e Milan

"Il derby deciso da due errori clamorosi per parte. Kalulu sbaglia di testa sul corner e Calabria si perde Perisic. De Vrij si fa aggirare come un dilettante da Giroud e Handa prende un gol da portiere anziano". Questa la breve analisi di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, in merito al derby di Milano tra Inter e Milan terminato 2-1 per i rossoneri: non è infatti bastato alla squadra di Inzaghi il gol di Perisic, rimontato poi dalla doppietta di Giroud nel secondo tempo.