Ravezzani: “Grandissima Inter. E oggi avrebbe 4-5 punti in più se Inzaghi…”

"Quella di ieri è stata una grandissima Inter: verrebbe da dire finalmente. Un'Inter da formato Champions: una squadra che, di fronte a un'altra grande squadra, dimostra di avere qualità eccellenti per giocarsi fino in fondo lo scudetto. Ovvero, tutto quello che l'Inter non era riuscita a essere fino a ora. Il perché è difficile da capire: difficile da comprendere il perché una squadra dal tale potenziale offensivo si trovasse al quinto o sesto posto. La prima ragione, secondo me, era la fragilità difensiva, dovuta soprattutto all'aver insistito su un portiere che ormai aveva fatto il suo tempo. Handanovic è stato un grandissimo portiere. Inzaghi è un ottimo allenatore, ma ha commesso degli errori di valutazione: se il cambio Handanovic-Onana fosse stato fatto subito, oggi l'Inter avesse quei 4-5 punti in più che le permetterebbero di essere più vicina al Napoli. L'Inter ha il miglior attacco del campionato e sembra aver ritrovato la sua dimensione, ritrovando anche un protagonista assoluto come Barella".