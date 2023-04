Ravezzani: “Inter, non puoi far fuori Inzaghi: non so chi vogliono per fare di più”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani, giornalista, ha parlato così dell'Inter e del futuro di Simone Inzaghi: "L'Inter ha dimostrato di essere una squadra da grandi classiche e non da corse a tappe. Non puoi farlo fuori comunque. Inzaghi ha preso una squadra che Conte aveva definito non più competitiva neanche in Italia. E invece sappiamo che risultati ha avuto. Non so chi vogliono per fare di più".