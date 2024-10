Le parole del direttore di TeleLombardia: "Vedo due favorite per lo scudetto e lo sostengo dall'inizio: Inter e Napoli. Finora la classifica mi dà ragione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così in vista di Inter-Juventus di domenica sera: “L'Inter è superiore alla Juve e credo lo sappiano anche i sostenitori bianconeri. Un dovere sognare, ma l'obiettivo stagionale della squadra di Motta non è la conquista del titolo. Vedo due favorite per lo scudetto e lo sostengo dall'inizio: Inter e Napoli. Finora la classifica mi dà ragione.