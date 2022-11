Ravezzani: “Interspac operazione senza senso. Cottarelli ha giocato con l’Inter”

"Non capivo perché uno preparato come Cottarelli avesse lanciato un’operazione senza senso come Interspac. Avevo scritto che l’unica spiegazione era la visibilità. Il suo ingresso in politica (senatore e ora possibile Governatore) conferma il sospetto. Ha giocato con l’Inter". Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito a Interspac, progetto di azionariato popolare avanzato da alcuni tifosi vip dell'Inter che però non ha avuto successo.