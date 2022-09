Ravezzani: “Inzaghi, atto meschino e pavido. Ma con che faccia questo signore…”

Nei giorni scorsi, Allegri e Inzaghi hanno fatto alcune considerazioni, poi raccolte dal Corriere della Sera e da La Gazzetta dello Sport in una sorta di intervista. A Telelombardia, Fabio Ravezzani ha criticato l'atteggiamento dei due allenatori senza mezzi termini:

"Quando si definisce un grande allenatore? Quando, nei momenti di difficoltà, tiene la barra dritta con lucidità e si prende le responsabilità delle sue azioni. A me, vedere che Allegri e Inzaghi ricorrono al trucchetto patetico di dire quello che vogliono dire al giornalista senza virgolettato, sembra un atto di meschineria e pavidità che non dovrebbe essere proprio del condottiero di un gruppo. Ma con che faccia questi signori, che possono parlare ogni volta che vogliono davanti alle telecamere, si riducono a chiamare un giornalista e a ricorrere a questo trucco? L'allenatore dovrebbe essere un leader, non dovrebbe piagnucolare sui giornali. Altrimenti da lì capisci che è inadeguato".