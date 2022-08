Ravezzani: “La Juve aveva evidenziato due problemi principali. Al momento il mercato…”

L'ultima amichevole della Juve persa per 4-0 contro l'Atletico Madrid, ha evidenziato ancora alcuni problemi che i bianconeri devono risolvere. Su Twitter Fabio Ravezzani commenta il momento della squadra di Allegri: "La Juve della scorsa stagione aveva evidenziato due problemi principali: assenza di un regista e insufficienza nel settore sinistro. Al momento con il mercato non ne ha ancora risolto uno. La partenza di Morata, poi, ha creato un’evidente lacuna in attacco. Anche questa irrisolta".