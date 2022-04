Ravezzani: “Juventus favorita? Non capisco queste certezze. Inter sfortunata”

Il direttore di TeleLombardia non si sbilancia sul big match di stasera: "Una sfida così è sempre imprevedibile"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha detto la sua sul big match di questa sera tra Juventus e Inter: "Una sfida così è sempre imprevedibile. E la Juve non ha mai vinto facilmente, anche con Vlahovic, mentre l'Inter non ha mai giocato pessime partite: piuttosto sfortunate, invece. Tutte queste certezze sulla vittoria Juve non le capisco. Sbaglierò…".