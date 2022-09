Ravezzani: “Juventus? Risultati disastrosi. A loro, Inter e Roma consiglio…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Questa una parte del suo intervento sul Napoli e le altre big del campionato: "Per fortuna la squadra di Spalletti è l'opposto dei bianconeri, per filosofia di mercato e di gioco. La Juventus ha investito sull'immediato e i risultati si stanno vedendo: sono disastrosi. Le italiane in Europa? Il Napoli e il Milan hanno puntato sul gioco e sull'innovazione. Poi hanno tanti elementi giovani e di talento, sono due squadre davvero europee. Questo è un esempio che devono seguire anche tutti gli altri club. Si può parlare e si deve parlare di modello Napoli e modello Milan. Un modello che consiglierei a squadre come Inter, Juventus e Roma, ancora legate a gestioni da calcio passato".