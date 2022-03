Ravezzani: “La Juve fa bene a rinunciare a Dybala. Nelle ultime due stagioni…”

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha analizzato così la rottura tra Dybala e la Juventus

"La Juve rinuncia a Dybala e, secondo me, fa bene. Un’operazione da quasi 60 milioni in 4 anni per un 29enne che nelle ultime due stagioni non s’è quasi mai visto non aveva molto senso. Adesso però dovrà trovare un sostituto all’altezza. Da questa scelta si misurerà la Juve".