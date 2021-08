Ravezzani su Lukaku: “Non puoi pretendere che si incateni alla Pinetina se gli dici…”

Romelu Lukaku al Chelsea è un affare ormai fatto ed è tempo di analisi del presente e del futuro in casa Inter: il parere di Ravezzani

Romelu Lukaku al Chelsea è un affare ormai fatto ed è tempo di analisi del presente e del futuro in casa Inter. Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha però sottolineato come l'addio di Lukaku sia stato incentivato dalla società:

"Tentare di addossare a Lukaku il 50% delle colpe per l’addio all’Inter è solo meschino. Si tratta di un professionista che aveva firmato un contratto e intendeva rispettarlo. Certo, dicendogli: Se te ne vai per noi è meglio, non puoi pretendere che si incateni alla Pinetina".