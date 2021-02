Ravezzani: “Paratici e Nedved? Pessima figura. I casi sono due”

I due dirigenti bianconeri hanno nuovamente criticato le decisioni arbitrali in occasione di Napoli-Juventus

Battuta d'arresto per la Juventus che, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, perde in campionato contro il Napoli. Decisiva la rete su calcio di rigore di Insigne, molto contestata dal direttore sportivo Paratici e dal vice presidente Nedved.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelomardia, non le manda a dire e attacca i due dirigenti bianconeri: "Dopo la bufera di Coppa Italia, i casi sono due: o sono convinti che la tecnica funzioni per condizionare l'arbitro (e allora vanno puniti) oppure proprio non sanno contenersi. Comunque sia, è una pessima figura per l'immagine del club".