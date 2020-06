“Mi piace Conte che lancia comunque la sfida scudetto con la sua Inter. A fine stagione potrà spiegare, eventualmente, perché non ha vinto. Ma oggi deve caricare l’ambiente e parlare come se avesse la squadra più forte. Dopo la Juve non c’era riuscito”. Questa l’analisi di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che ha commentato le parole del tecnico interista rilasciate ieri in merito alla ripresa del campionato e alla corsa scudetto.