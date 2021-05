Ravezzani: “Ai profeti di sventura verso l’Inter dico che è difficile che…”

Il pensiero del direttore di TeleLombardia in merito alla possibilità di cedere qualche pezzo pregiato in casa Inter

"Ai profeti di sventura verso l’Inter dico: è molto difficile che un club di vertice crolli d’improvviso, anche vedendo 2 calciatori importanti. E peggio di quest’anno in Champions non potrà fare…". Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito al momento a livello economico dell'Inter: il club nerazzurro sembra essere infatti nella posizione di dover cedere qualche pezzo pregiato, ma secondo il giornalista questo non porterà ad un grosso ridimensionamento.