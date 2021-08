Ravezzani: “Ronaldo-Juve? Imbarazzante. Inter davanti ai bianconeri”

Le parole del direttore di Telelombardia sui temi d'attualità a pochi giorni dalla chiusura del mercato

Fabio Ravezzani, ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato gli ultimi temi d'attualità di calciomercato: "Quella tra la Juventus e Ronaldo è veramente una situazione imbarazzante. Entrambi vogliono lasciarsi ma non possono, stanno cercando una via d'uscita, fidanzati loro malgrado. Sono sempre stato scettico su quest'operazione, è andato malino i primi due anni, male il terzo fino al quarto anno. La Juve vorrebbe fare a meno di lui ma non riesce ad affibiarlo a qualcuno e lui non riesce a trovare un club che gli dia 30 milioni. A Udine il messaggio di Allegri al portoghese è davvero chiarissimo. Continuo a pensare che l'Inter parte ancora con i favori del pronostico, la vedo ancora poco davanti alla Juventus. Correa è un'operazione che non ho capito, potrebbe essere un errore, non mi convince".