Ravezzani: “Ronaldo? Non perde occasione per rendersi ridicolo. Ancora peggio…”

Nel corso del suo intervento per TMW Radio, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato anche della scelta di carriera di Cristiano Ronaldo. Queste le sue considerazioni: "La sensazione è che non perda occasione per rendersi un po' ridicolo. E' la dimostrazione che non accetti un dato di fatto, che sia obsoleto. Potrebbe uscire con stile, eleganza, e non c'è riuscito. Questa storia è ridicola, non molla la presa. Negli ultimi anni è stato imbarazzante, e si è reso ancor più ridicolo con l'atteggiamento dei suoi familiari".