Ravezzani: “Scudetto? Ingiusto accusare il Milan perché rischia di perderlo. Ma Pioli…”

Intervenuto su Twitter, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così il 2-2 del Milan contro la Salernitana

"È giusto accusare il Milan perché rischia di non vincere lo scudetto? No. Ci sono squadre molto più costose (Juve) che vanno decisamente peggio. Ma è doveroso chiedere a Pioli di non vedere sempre le stesse sconfitte (scarsa concentrazione) contro squadre decisamente inferiori".