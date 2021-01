Inter, Ravezzani: “Il fatto che a perdere le staffe per primi siano stati Conte e Oriali segnala…”

Non riesce il sorpasso dell’Inter sul Milan: i nerazzurri non vanno infatti oltre lo 0-0 sul campo dell’Udinese e non sfruttano il KO dei rivali. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è però soffermato sulle vicende post-partita, con le espulsioni di Antonio Conte e Gabriele Oriali: “L’Inter poteva vincere a Udine con un po’ di fortuna. Il fatto che a perdere le staffe per primi siano stati Conte e Oriali segnala l’unico vero limite di questa squadra: l’allenatore che non sa gestire la tensione. Stupisce e preoccupa non ci sia riuscito nemmeno il team manager”, ha scritto su Twitter.