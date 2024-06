Le parole del direttore di TeleLombardia: "Magari si pensa di vincere con questa strategia ma intanto passano gli anni, l'Inter spende più del Milan in termini di investimenti e vince"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così della strategia operativa del Milan: "Il proprietario vuole il bilancio in attivo e la strategia è legittima, dato che parliamo di un imprenditore che ha preso il Milan perché in quel momento era libero. Nelle vene di Cardinale non scorre sangue rossonero, bisogna farsene una ragione.