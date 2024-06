2026 come base del nuovo contratto. È la proposta dell'Inter per il rinnovo di Simone Inzaghi che vuole legarsi al tecnico ma seguendo un preciso orizzonte temporale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la questione tempo asseconda una precisa politica societaria: anche adesso che le chiavi sono in mano a Oaktree si vuole proseguire secondo lo schema già messo in pratica al tempo di Suning. "Più nel dettaglio, sull’allenatore il club ragiona in maniera diversa rispetto ai singoli giocatori, considerati asset patrimoniali a cui legarsi a lungo. E Simone ha già sperimentato questa filosofia, andando felicemente avanti di passetto in passetto: piccoli adeguamenti per dare continuità al progetto tecnico, senza però allargare troppo l’orizzonte".