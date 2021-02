Ravezzani: “Mi danno per molto vicina cessione Inter a Bc Partners”

Sono giorni intensi per l'Inter, dentro e fuori dal campo. Ecco le ultime novità sul fronte societario da Fabio Ravezzani

Sono giorni intensi per l'Inter, e non solo per la marcia scudetto che sta tenendo la squadra di Antonio Conte in queste ultime settimane. I tifosi nerazzurri, infatti, continuano a tenere d'occhio quanto accade fuori dal campo. Creano apprensione, infatti, le voci sul futuro societario. Suning si terrà il pacchetto di maggioranza del club nerazzurro oppure venderà? Fin qui, l'unica offerta ufficiale è arrivata da BC Partners, fondo d'investimento londinese, che ha proposto 800 milioni di euro più bonus.