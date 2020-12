Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così del momento dell’Inter, soffermandosi sull’acquisto di Arturo Vidal e non risparmiando una critica ad Antonio Conte sul voler puntare su di lui: “Vidal ha affossato l’Inter: è lui il colpevole per l’eliminazione in Champions. È stato uno degli errori di Conte, che non deve più fare il capo popolo, ma l’allenatore”, le sue parole.