Ravezzani: Zhang? Giusto stigmatizzare i toni. Ma niente drammi, gli farei capire chi…”

“Giusto stigmatizzare i toni usati da Steven Zhang. Ma è un ragazzo straniero di 27 anni che ha esagerato. Non ne farei un dramma e gli farei capire chi è il vero responsabile della salute pubblica in Italia: non Dal Pino, ma Speranza e in ultima analisi Conte (ma non il suo…)”. Questo il commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, attraverso il proprio profilo Twitter, sul duro sfogo del presidente dell’Inter Steven Zhang contro il presidente della Lega Calcio Dal Pino.