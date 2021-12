Il Rayo Vallecano ha 17 positivi: chiesto il rinvio della gara con l’Atletico

Il Rayo Vallecano ha chiesto il rinvio del derby del 2 gennaio prossimo in programma al Wanda Metropolitano

Il Covid-19 continua a penalizzare, e non poco, le squadre della Liga. Il Rayo Vallecano, la terza squadra madrilena per importanza, ha chiesto il rinvio del derby del 2 gennaio prossimo in programma al Wanda Metropolitano contro i campioni in carica spagnoli dell'Atletico.