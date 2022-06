Razzismo, i tifosi del Cska lanciano banane ai giocatori: Pardew lascia

Il tecnico ha lasciato la guida tecnica del Cska Sofia con effetto immediato a causa del comportamento razzista di alcuni tifosi

"Purtroppo il mio tempo qui è finito - si legge in una dichiarazione sul sito web del club - Gli eventi prima e dopo la partita con Botev non erano accettabili per me, per il mio assistente Alex Dyer o per i nostri giocatori. Il motivo per cui nessuno ha rilasciato un'intervista dopo la partita era che eravamo tutti molto indignati dalla situazione che si era aggravata". L'ex manager di Newcastle e West Ham, che ha diretto sette squadre inglesi, ha scelto di andarsene dopo numerosi colloqui con i dirigenti del club bulgaro negli ultimi 10 giorni.