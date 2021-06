Italia-Austria, Chiellini: “Non ci inginocchieremo. Combatteremo il razzismo…”

Alla fine i giocatori italiani hanno scelto di non inginocchiarsi prima della partita e di non fare il gesto utilizzato a favore della giustizia sociale

Alla fine l'Italia non si inginocchierà prima della partita contro l'Austria. L'iniziativa, utilizzata anche agli Europei, contro il razzismo e a favore della giustizia sociale, prevede l'inginocchiarsi prima delle gare per contrastare pubblicamente le discriminazioni. Nella partita precedente alcuni giocatori azzurri avevano scelto di inginocchiarsi e altri erano rimasti in piedi. Si era parlato in questa occasione di una scelta di squadra ed erano nate diverse polemiche nel Paese.