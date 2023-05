Champions, Ancelotti: “Il City non è solo Haaland. Il Real giochi una gara completa”

«Il programma per domani? Giocare una partita completa, che significa dare il meglio a livello fisico, tecnico e motivazionale. La gara decisiva sarà quella di ritorno. Adesso le motivazioni contano più della forma fisica e la vittoria della Coppa del Re ci ha dato nuovo entusiasmo. Difendere o attaccare? Se difendi bene, il peggio che può arrivare è il pareggio. Questo non significa che non attaccheremo. Non dimentichiamo che l'anno scorso contro di loro ne abbiamo subiti cinque e segnati sei in due partite. Firmerei per lo lo stesso quest'anno», ha sottolineato.