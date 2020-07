Il giocatore del Real Madrid, Mariano Diaz, sarebbe stato trovato positivo al coronavirus. Il giocatore in questione non si è allenato martedì, è confinato in casa e salterà la partita di Champions League contro il Manchester City in programma venerdì 7 agosto. “Il giocatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa“, spiega il club in una nota ufficiale.