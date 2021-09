GdS – Real Madrid, difesa fragile. L’Inter può fare male con Lautaro-Dzeko

La squadra di Ancelotti ha mostrato qualche lacuna nelle prime uscite stagionali e l'attacco dell'Inter è in grado di colpire

Andrea Della Sala

È subito big match per l'Inter all'esordio in Champions League. La squadra di Inzaghi ospita questa sera il Real Madrid di Ancelotti, squadra di grande tradizione in Europa, ma che ultimamente sembra concedere qualcosa in difesa rispetto al passato.

"Nelle prime tre giornate di campionato, il Real ha subito cinque gol. Di cui tre contro il Levante e due dal Celta Vigo, con in mezzo l’1-0 sul campo del Betis. Se da un lato anche l’Inter deve tornare in carreggiata dopo le due reti incassate contro la Sampdoria, dall’altro Inzaghi può fare affidamento su una retroguardia più stabile e consolidata. Per Ancelotti ci sono ancora i lavori in corso, considerando anche che sulla sinistra mancheranno sia Mendy sia Marcelo", analizza Gazzetta.it.

"Il Toro ha già colpito il Real Madrid nella passata stagione, con il bel destro nell’angolino dopo il tacco di Barella a Valdebebas. Il bosniaco sa invece esaltarsi in Champions League: nelle ultime due partecipazioni con la maglia della Roma, Dzeko ha segnato 13 gol in 18 partite. I centri totali nella competizione sono 22, con perle rare come lo splendido sinistro al volo contro il Chelsea e la tripletta al Viktoria Plzen. E poi c’è Correa, che dopo la doppietta la Verona scalpita: l’anno scorso il Tucu ha segnato tre gol in Champions League. L’attacco nerazzurro contro la difesa dei Blancos: molto potrebbe passare da qui", aggiunge il portale sportivo.