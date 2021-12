Real Madrid-Inter, moviola GdS: Barella ingenuo, non c’è rigore su Vinicius

Pochi problemi per l'arbitro Brych, che lascia giocare e valuta bene i (pochi) episodi rilevanti della sfida

Positiva la direzione di gara dell'arbitro Brych in occasione di real Madrid-Inter. La Gazzetta dello Sport analizza i principali episodi da moviola della sfida: "Due gli episodi chiave della partita di Madrid. Al 24’ il Real reclama un calcio di rigore per fallo di Dumfries su Vinicius, ma le proteste sono immotivate: il brasiliano va in dribbling sull’olandese ma dopo aver toccato il pallone si lascia cadere senza un contatto evidente con Dumfries. Al 62’ l’episodio più rilevante. Barella protegge il pallone sulla line di fondo e Militao con una spinta molto energica lo spinge contro i tabelloni pubblicitari. Il centrocampista nerazzurro da terra sferra un pugno che colpisce il brasiliano sulla gamba. Un gesto istintivo e ingenuo, una reazione che non può che portare al cartellino rosso correttamente estratto da Brych che altrettanto giustamente ammonisce Militao per la spinta a Barella".