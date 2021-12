Real-Inter, valutazioni in corso su De Vrij: c’è Lautaro dal 1′, mentre Perisic…

Le ultime dall'infermeria dell'Inter alla vigilia della sfida di Champions League al 'Bernabeu' contro il Real Madrid

Rispetto agli ultimi tre anni sarà diverso. L' Inter si presenta all'ultima gara del girone di Champions League con il biglietto per gli ottavi di finale già in tasca. L'obiettivo questa volta è soffiare il primo posto al Real Madrid di Carlo Ancelotti a casa dei 'Blancos', al 'Santiago Bernabeu'.

Il Corriere dello Sport spiega: "Le probabilità che, contro il Real, il 'Toro' sia titolare al fianco di Dzeko sono in aumento. Tutto ancora in evoluzione, invece, per De Vrij, che si sta allenando bene ormai da qualche giorno. È da capire però se sia il caso di rigettarlo nella mischia dall’inizio in una gara comunque intensa, piuttosto che attendere la sfida con il Cagliari di domenica prossima".