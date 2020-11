Real Madrid, Jovic positivo al Covid. Marca: “Doppio problema per Zidane perché Benzema…”

Luka Jovic è risultato positivo al coronavirus dopo essere tornato dalla sua nazionale. È lo stesso Real Madrid a comunicarlo attraverso il sito ufficiale: “Il Real Madrid comunica che il nostro giocatore Luka Jović è risultato risultato positivo al test per il COVID-19 effettuato venerdì mattina“. Come sottolinea Marca è un duplice problema per Zinedine Zidane in vista delle gare contro Villarreal e Inter, perché oggi Karim Benzema ha lavorato ancora a parte. Al momento l’unico attaccante a disposizione dell’allenatore è Mariano Diaz.

(realmadrid.com-Marca)