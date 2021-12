Real, l’ex presidente Calderon: “Con l’Inter risultato incerto. Nerazzurri solidi”

Le parole dell'ex presidente del club spagnolo per sempre legato all'ambiente e ancora primo tifoso dei blancos

Queste alcune delle sue considerazioni: "Non sarà facile per nessuna delle due, anche se è logico pensare che il Real possa essere il favorito visto il successo dell'andata e il fattore campo del ritorno. Inoltre, gli ultimi risultati hanno dimostrato che la nostra squadra vive un ottimo momento. Le vittorie contro dirette concorrenti in campionato come Siviglia e Real Sociedad hanno aiutato i giocatori a rafforzare la fiducia in loro stessi. Tuttavia, anche l'Inter sta dimostrando grande solidità. Negli ultimi incontri, con quattro vittorie consecutive in Serie A, ha segnato 10 gol e un importante 3-0 a Roma. Stasera mi aspetto quindi una partita equilibrata e dal risultato incerto".

"La Serie A è sempre stata un campionato molto competitivo, con club che sono un punto di riferimento nel calcio mondiale e con tifoserie davvero appassionate. In questa stagione sembra che Milan e Inter siano le migliori candidate allo Scudetto e il Napoli non è da escludere. La Juve non è al meglio, ma è sempre una squadra da tenere in considerazione. Senza dubbio la partenza di Cristiano non l'ha favorita. CR7 è un giocatore che dà moltissimo alla compagine per cui gioca. Non solo per i gol che segna, ma anche per il suo spirito competitivo che contagia i compagni".