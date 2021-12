Real Madrid-Inter, buone notizie per Inzaghi: recuperati De Vrij e Lautaro

Inzaghi ritrova il difensore olandese e l'attaccante argentino: i due saranno titolari a Madrid contro il Real di Ancelotti

Buone notizie per Simone Inzaghi e per l'Inter in vista della sfida del 'Santiago Bernabeu' contro il Real Madrid. I nerazzurri recuperano Stefan De Vrij, che riprenderà il suo posto al centro della difesa. Come riferisce Tuttosport, l'olandese ha effettuato tutto l'allenamento in gruppo nella giornata di ieri.