Real Madrid-Inter, pagelle TS: quanti errori per Calhanoglu, Dzeko non punge

Le pagelle di Tuttosport: il centrocampista turco stavolta delude dopo un mese al top, serataccia per Barella

Niente da fare per l'Inter di Simone Inzaghi, che perde 2-0 contro il Real Madrid. Per Tuttosport il migliore dei nerazzurri è Brozovic ("Per qualità è l'unico tra gli interisti che potrebbe ambire a una maglia da titolare nel Real"), il peggiore Barella. Male anche Calhanoglu, che "Fa più errori nel primo tempo che nell'ultimo, straordinario, mese in cui non aveva sbagliato un pallone", così come Dzeko che non punge.