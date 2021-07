Il Real sacrifica Varane: dallo United incasserà questa somma. As: “Club costretto…”

Il club blancos costretto a sacrificare il difensore francese per far quadrare i conti

In questi tempi di crisi, con la necessità di far quadrare i conti, anche un club solido come il Real Madrid è stato costretto a sacrificare un pezzo pregiato, Raphael Varane . Dopo aver lasciato partire Sergio Ramos risparmiando 12 milioni netti di contratto, adesso il club di Florentino Perez è a un passo dal chiudere il trasferimento del difensore francese al Manchester United. I Red Devils verseranno nelle casse del Real Madrid una cifra tra i 50 e i 55 milioni di euro.

"Varane si è sentito spinto a lasciare Madrid. Fino a pochi giorni fa il suo entourage teneva la porta aperta per il rinnovo, sperando che Ancelotti costringesse al club ad alzare l'offerta per il rinnovo del contratto. Ma così non è stato. Per il club la cessione è una necessità", spiega As.