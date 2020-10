Seconda giornata di Champions League, dopo il pareggio dell’Inter e la vittoria del Bayern, si sono giocate altre sei partite. Pareggio per l’Atalanta che, sotto di due gol, rimonta e chiude 2-2. Stesso risultato per il Real Madrid in casa del Borussia Moenchengladbach. In svantaggio di due gol, gli spagnoli rimontano nei minuti finali.