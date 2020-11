Serata amara per il Real Madrid battuto in casa contro l’Alaves, risultato finale 1-2. Inoltre i blancos perdono Hazard uscito anzitempo per un infortunio. Al termine della gara Zinedine Zidane ha commentato così il ko: “Dobbiamo voltare pagina. Martedì abbiamo un’altra partita. Continueremo a lavorare. Non ho spiegazioni per questa sera. Difficile fare quello che abbiamo fatto oggi a 3 giorni dalla vittoria contro l’Inter“.

(El Chiringuito)